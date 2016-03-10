腾讯网首页|网站地图
社区
预约
竞猜
社区
预约
竞猜
您好，!! [退出]
马上开通会员
热门球队

    滚动 图片 社区 边界

    视频 篮球星播客 直播 企鹅直播 V+

    NBA 点播 指数 专访 大话 ESPN

    CBA 点播 数据库 周琦官网 三对三

    国际足球 英超 西甲 德甲 欧冠

    中国足球 中超 国足 亚冠 中甲

    综合 网球 搏击 跑步 冰雪

    NHL NFL 高尔夫 排球 极限

    维多利亚的秘密 海滩泳装秀

    完整版：最性感泳衣派对来袭

    NBA哈登53+16+17 火箭擒尼克斯4连胜

    历史第一人！膜拜哈登 疯狂三双一夜刷新6大纪录

    19分钟三双！韦少创历史   雷霆大胜送快船6连败

    詹姆斯32+9骑士再胜黄蜂   乐福一数据称霸东部

    新劳资协议解读：勇士想留杜兰特库里需交易三将

    CBA19:35播广东vs上海 同播北京vs天津

    19:35互动直播江苏vs四川   同步直播同曦vs新疆

    郭士强新年盼队员都健康   马布里跨年夜唱中文歌

    英超切尔西4-2豪取13连胜 曼联2-1绝杀

    利物浦1-0曼城 仍距榜首6分   瓜帅自认无缘夺冠

    曼联86秒2球神逆转   1.8亿救赎！穆帅赌他俩爆发

    中超升班马8000万英镑报价科斯塔 开48万镑周薪

    奥运冠军李晓霞退役 22年乒球生涯成就大满贯

    土媒专访朱婷：想在欧洲打4年 今年目标双冠王

    今天她是最美公主！福原爱穿15万梦幻婚纱嫁人

    “中国杯”功夫足球宝贝网络投票正式启动

    新年暖心礼大放送！腾讯体育会员3个月限时68元

    NHL国王头牌贡献绝杀 恩怨之战鲨鱼2-3负国王

    搏击扬我国威！搏击世界排名邱建良高居榜单第二！

    跑步2016暖心故事：80岁老夫妻牵手完成马拉松

    精彩视频

    最热 NBA CBA 英超 中超 欧冠 德甲 综合 功夫

    V+原创视频

    • NBA
    • CBA
    • 英超
    • 欧冠
    • 西甲
    • 意甲
    • 德甲
    • 法甲
    • 中超
    • 亚冠
    西部联盟 东部联盟 得分榜 助攻榜 篮板榜
    • 排名球队胜率
    • 排名球队胜率
    • 名次球员球队场均
    • 名次球员球队场均
    • 名次球员球队场均

    查看更多

    球队 得分榜 助攻榜 篮板榜
    • 排名球队胜率
    • 名次球员球队场均
    • 名次球员球队场均
    • 名次球员球队场均

    查看更多

    积分榜 射手榜
    • 名次球队胜/平/负积分
    • 名次球员球队进球

    查看更多

    A B C D E F G H 射手榜
    • 名次球员球队进球

    查看更多

    积分榜 射手榜
    • 名次球队胜/平/负积分
    • 名次球员球队进球

    查看更多

    积分榜 射手榜
    • 名次球队胜/平/负积分
    • 名次球员球队进球

    查看更多

    积分榜 射手榜
    • 名次球队胜/平/负积分
    • 名次球员球队进球

    查看更多

    积分榜 射手榜
    • 名次球队胜/平/负积分
    • 名次球员球队进球

    查看更多

    积分榜 射手榜
    • 名次球队胜/平/负积分
    • 名次球员球队进球

    查看更多

    A B C D E F G H 射手榜
    • 名次球员球队进球

    查看更多

    腾讯体育微信账号

    吐槽版的新闻体育，直播信息早知道。

    图片精选
    SPORTS PHOTOS 进入图库
    篮球
    BASKETBALL
    视频 NBA赛程 NBA直播 NBA图片 社区 中国篮球
    NBA
    巨人丛中的精灵：小托马斯52分神迹 巨人丛中的精灵：小托马斯52分神迹
    这九位凯文组队啥水平？ 这九位凯文组队啥水平？
    2017十大预言：韦少压哈登获MVP 2017十大预言：韦少压哈登获MVP
    中国篮球
    2016中国篮球十大事件：四川首夺冠
    三对三专区 FIBA3X3
    足球
    FOOTBALL
    英超 西甲 欧冠 中超 亚冠
    国际足球
    C罗浴室半裸高歌表情醉了
    【战术板】克洛普击破瓜帅传控阵
    权健8000万英镑报价科斯塔
    国内足球
    中超太太团颜值TOP10 王晨PK瓦尔加
    郑龙全家送祝福 萌宝穿恒大球衣
    国安出征 张池明和队医聊嗨
    综合体育
    SPORTS
    跑步 功夫搏击 冰雪 高尔夫
    女神出嫁！日本女排第一美女宣布结婚
    超帅！张继科跨年夜深情献唱狂送飞吻
    清华北大学霸当女主播 人称电竞柳岩
    1 2 3 4 5
    体育社区
    进入社区
    圈子收听
    换一换
    快报
    体坛周报
    德约精彩难掩澳网无趣

    【张奔斗】或是球风相克，强势的德约，让本该精彩的决赛一边倒...[详细]

    中超金主冬训齐聚西班牙

    【王晓瑞】气候时差非常利于“西欧联赛大牌外援”的迅速融入...[详细]

    体坛动态
    腾讯高尔夫
    水灾
    校园足球

    全国青少年校园足球官方网站

    合作联盟
    合作俱乐部
    合作伙伴
    腾讯体育媒体合作伙伴

    新华社

    央视体育

    旅游卫视

    腾讯体育战略合作伙伴

    中国奥委会

    AIPS国际体育记者协会

    NFL联盟

    中国羽毛球队

    中国乒乓球队

    中国体操队

    中国跳水队

    中国射击队

    体坛周报

    腾讯捷报论坛合作伙伴

    南方都市报

    楚天都市报

    成都商报

    都市快报

    半岛晨报

    重庆晨报

    青岛早报

    深圳商报

    新闻晨报

    京华时报

    现代快报

    济南时报

    每日新报

    新文化报

    华商报

    腾讯体育公众平台

    导航
    要闻 图片 篮球 足球 综合